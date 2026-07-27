15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер раскрыл, почему Леброн Джеймс отказался от возвращения в «Кливленд»

Инсайдер раскрыл, почему Леброн Джеймс отказался от возвращения в «Кливленд»
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер НБА Брэндон Робинсон высказался по поводу несостоявшегося перехода звёздного форварда Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс». Вместо этого 41-летний Джеймс присоединился к «Филадельфии Сиксерс» в рамках двустороннего соглашения.

«Вокруг «Кливленда» всё заметно изменилось после громкого обмена, в рамках которого Дариуса Гарлэнда отправили в «Клипперс» за Джеймса Хардена. Рич Пол в своём подкасте не стал сглаживать углы, разбирая потерю Гарлэнда: «Негатив в том, и это не выпад ни в адрес Хардена, ни в адрес Гарлэнда, — потому что он любит Гарлэнда так же, как любит Тайриза Макси».

Но куда более серьёзный системный вопрос для окружения Леброна всё ещё оставался в задней линии. Как мне раньше говорили люди из близкого круга Леброна Джеймса, их удивляло, что звёздный защитник Донован Митчелл по-прежнему находится в составе «Кавальерс» и до сих пор не был обменян», — написал Робинсон на своём сайте.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Межсезонье НБА — 2026. LIVE!
Live
Межсезонье НБА — 2026. LIVE!
10 выводов о переходе Леброна Джеймса в «Филадельфию»
Эксклюзив
10 выводов о переходе Леброна Джеймса в «Филадельфию»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android