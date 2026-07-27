Ватутин раскрыл, что услышал от акционеров Евролиги на тему возвращения российских команд

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что представители Евролиги говорят о возможном возвращении российских клубов в турнир. Руководитель армейцев также объяснил, какие факторы, по его мнению, по-прежнему мешают этому процессу.

«В определённом смысле МОК просто отказался от ответственности, переложив её на федерации. Как нам недавно сказали на собрании акционеров Евролиги: «Мы помним о вас, нам вас не хватает, но сейчас не время для возвращения». При всём уважении Евролига не является полностью независимой в этом вопросе. Европейские политические структуры однозначно выступают против возвращения наших клубов», — приводит слова Ватутина Meridian Sport.

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