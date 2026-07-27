15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ватутин раскрыл, что услышал от акционеров Евролиги на тему возвращения российских команд

Ватутин раскрыл, что услышал от акционеров Евролиги на тему возвращения российских команд
Комментарии

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что представители Евролиги говорят о возможном возвращении российских клубов в турнир. Руководитель армейцев также объяснил, какие факторы, по его мнению, по-прежнему мешают этому процессу.

«В определённом смысле МОК просто отказался от ответственности, переложив её на федерации. Как нам недавно сказали на собрании акционеров Евролиги: «Мы помним о вас, нам вас не хватает, но сейчас не время для возвращения». При всём уважении Евролига не является полностью независимой в этом вопросе. Европейские политические структуры однозначно выступают против возвращения наших клубов», — приводит слова Ватутина Meridian Sport.

Материалы по теме
ЦСКА возвращается в Евролигу? Что стоит за громким инсайдом
ЦСКА возвращается в Евролигу? Что стоит за громким инсайдом

Сербы включили песню о России на матче с «Жальгирисом»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android