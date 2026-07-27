Экс-игрок НБА — о Леброне: как можешь гнаться за титулами, когда ты тот, кто создаёт их?

Бывший игрок НБА Дерек Фишер высказался о Леброне Джеймсе в «Филадельфии Сиксерс».

— Что насчёт того аргумента, как говорят, про погоню за кольцами, которую он ведёт, но, опять же, все в лиге гонятся за кольцами?

— Но как ты можешь гнаться за кольцами, когда ты тот, кто создаёт кольца?! Вернитесь в историю НБА: дело не в том, в какой команде играет парень, а в том, что это история вокруг него и его личности, а не команды и города. Так что Лу Альсиндор, он же Карим Абдул-Джаббар, не гнался за кольцами. Куда он шёл, туда приходили кольца.

— Да. Да, действительно.

— Так что то же самое, когда вы смотрите на историю всех величайших. Кольца приходят туда, где они находятся. Это не наоборот. Это не так, что кольцо лежит в Филадельфии и он гонится за ним. Его приход увеличит шансы на его получение. Да, они выглядят хорошо на бумаге и без них, — сказал Фишер на YouTube-канале 97.1 The Fan LA.