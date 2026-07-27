Эксперт ответил, может ли Леброн Джеймс запретить обмен по контракту с «Филадельфией»

Аналитик и журналист ESPN Бобби Маркс рассказал о контракте 41-летнего Леброна Джеймса с «Филадельфией Сиксерс».

«В отличие от предыдущих периодов в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброну Джеймсу не разрешили включить в контракт с «Филадельфией» пункт о запрете на обмен.

Правило NTC: восемь лет в НБА и четыре года в команде, подписавшей контракт.

Разбивка по контрактам.

Сезон-2026/2027: $ 3 876 529.

Сезон-2027/2028: $ 4 070 355 (опция игрока).

В ответ на это «Филадельфия» отказалась от услуг Дейлена Терри, чтобы уложиться в потолок зарплат и подписать контракт с Джеймсом.

«Филадельфия» находится на $ 2 012 784 ниже потолка расходов. Сюда не входит зарплата Кентавиуса Колдуэлла-Поупа. Исключение для ветеранов на один год = $ 2 449 421», — написал Маркс в социальной сети Х.