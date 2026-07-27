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Президент ЦСКА Ватутин — о Николе Милутинове: с нами ему не везло

Президент ЦСКА Ватутин — о Николе Милутинове: с нами ему не везло
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о бывшем центровом армейцев Николе Милутинове, который после ухода из московского клуба стал победителем Евролиги в составе «Олимпиакоса». Глава ЦСКА признался, что искренне рад успехам сербского баскетболиста, и вспомнил его период выступлений за команду.

Никола Милутинов оставался в ЦСКА в очень тяжёлые годы, вдали от Евролиги, хотя был одним из лучших центровых Европы. Насколько вы были счастливы, когда увидели, что Никола наконец завоевал европейскую вершину и был официально признан лучшим центровым Евролиги?
— Я был исключительно счастлив лично за Николу. Он невероятно открытый, искренний и порядочный человек. Я радовался за него почти так же, как за самого себя. Мы очень ценим всё, что он сделал для ЦСКА, и остаёмся друзьями. К сожалению, с нами ему не везло: сначала случился COVID, затем не повезло в полуфинале в Кёльне, а потом последовало отстранение от Евролиги. Замечательно, что в конце концов Никола получил то, чего заслуживал, — приводит слова Ватутина Meridian Sport.

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