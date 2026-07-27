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Ватутин ответил, на какого звёздного игрока НБА похож Милош Теодосич

Ватутин ответил, на какого звёздного игрока НБА похож Милош Теодосич
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, кого из современных баскетболистов считает наиболее близким по игровым качествам к Милошу Теодосичу. По словам Ватутина, таковым является разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич.

«Милош — баскетбольный гений и уникальный игрок. Трудно найти кого-то для сравнения среди современных игроков, но это не повод для беспокойства. Не случайно существует распространённая фраза: «один на поколение». Из всех нынешних известных баскетболистов с точки зрения их способности влиять на игру и создавать возможности для себя и своих партнёров Лука Дончич, вероятно, лучше всего подходит для сравнения.

Моё сравнение может показаться спорным, но они оба — игроки, которые действительно создают магию. Не имеет значения, какие суммы указаны в их контрактах или сколько лет они провели в НБА», — приводит слова Ватутина Meridian Sport.

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