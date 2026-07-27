Ватутин сравнил привлекательность проекта НБА в Европе с Евролигой

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о конкурентоспособности ожидаемого проекта НБА в Европе. По его мнению, новая лига будет ориентирована на ту же аудиторию, что и Евролига, а потому говорить о её явном преимуществе пока преждевременно.

«В целом руководители НБА, безусловно, очень хорошо разбираются в бизнесе, конечно, дают обоснованные прогнозы. В то же время они не волшебники, способные извлечь из продукта больше, чем он в действительности стоит. А этот продукт, по сути, совпадает с тем, что предлагает Евролига. Вот мой ответ: я пока не вижу, почему проект НБА будет во много раз привлекательнее, ведь он рассчитан на ту же аудиторию, которую почти полностью придётся завоёвывать заново. В нём будут выступать те же баскетболисты и тренеры.

Верю, что и Евролига способна развить высокий потенциал европейского баскетбола. Кроме того, мы слышим о необходимости почти полумиллиардного взноса от каждой франшизы: при таких инвестициях подобные выплаты возможны даже без коммерческих доходов. В целом нельзя исключать какой-либо компромиссный вариант объединения двух турниров в той или иной форме, что позволит избежать создания ненужной конкуренции», — приводит слова Ватутина Meridian Sport.

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