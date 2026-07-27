15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ватутин сравнил привлекательность проекта НБА в Европе с Евролигой

Ватутин сравнил привлекательность проекта НБА в Европе с Евролигой
Комментарии

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о конкурентоспособности ожидаемого проекта НБА в Европе. По его мнению, новая лига будет ориентирована на ту же аудиторию, что и Евролига, а потому говорить о её явном преимуществе пока преждевременно.

«В целом руководители НБА, безусловно, очень хорошо разбираются в бизнесе, конечно, дают обоснованные прогнозы. В то же время они не волшебники, способные извлечь из продукта больше, чем он в действительности стоит. А этот продукт, по сути, совпадает с тем, что предлагает Евролига. Вот мой ответ: я пока не вижу, почему проект НБА будет во много раз привлекательнее, ведь он рассчитан на ту же аудиторию, которую почти полностью придётся завоёвывать заново. В нём будут выступать те же баскетболисты и тренеры.

Верю, что и Евролига способна развить высокий потенциал европейского баскетбола. Кроме того, мы слышим о необходимости почти полумиллиардного взноса от каждой франшизы: при таких инвестициях подобные выплаты возможны даже без коммерческих доходов. В целом нельзя исключать какой-либо компромиссный вариант объединения двух турниров в той или иной форме, что позволит избежать создания ненужной конкуренции», — приводит слова Ватутина Meridian Sport.

Материалы по теме
МОК смягчил позицию против России. Что это значит для нашего баскетбола?
МОК смягчил позицию против России. Что это значит для нашего баскетбола?

Полиция Нью-Йорка не признала игрока НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android