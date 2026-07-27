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Ватутин прояснил позицию о возможных матчах ЦСКА в Сербии в случае возвращения в Евролигу

Ватутин прояснил позицию о возможных матчах ЦСКА в Сербии в случае возвращения в Евролигу
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал слухи о возможном проведении домашних матчей армейцев в Белграде в случае возвращения клуба в Евролигу.

— Ходили слухи, что клуб может временно проводить свои домашние матчи в Белграде. Что вы можете сказать по поводу этих сообщений?
— Наш принцип — не комментировать слухи. Могу повторить, что уже говорил: мы любим Белград и сербских болельщиков. В то же время ЦСКА играет прежде всего для своих фанатов. Мы не хотим участвовать в турнире просто ради участия — наша главная цель заключается в том, чтобы радовать наших болельщиков.

Пример израильских клубов, которые фактически были вынуждены жить в других странах, трудно назвать вдохновляющим, особенно если учитывать, что им приходится играть ещё и в Лиге ВТБ. Совмещать всё это практически невозможно ни физически, ни экономически, — приводит слова Ватутина Meridian Sport.

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