Андрей Ватутин высказался о возможном присоединении ЦСКА к проекту НБА в Европе

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о возможном присоединении армейского клуба к проекту НБА в Европе. Руководитель московского клуба отметил, что никаких предметных переговоров по этому вопросу не велось, а говорить о перспективах пока преждевременно.

«Чтобы присоединиться к этому проекту, как минимум нужно получить приглашение стать его частью. Это во-первых. Во-вторых — несмотря на отстранение, ЦСКА одним из первых подписал продление соглашения с Евролигой. Кроме того, российский рынок по очевидным причинам не является предметом внимания НБА. С нами никто не вёл предметных переговоров на эту тему, поэтому моя оценка происходящего в какой-то степени может быть не совсем точной», — приводит слова Ватутина Meridian Sport.