47% читателей «Чемпионата» верят, что Леброн станет чемпионом НБА в составе «Филадельфии»

Летом 2026 года чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс сообщил, что покинет «Лос-Анджелес Лейкерс». 24 июля прославленный спортсмен объявил, что подпишет контракт с клубом «Филадельфия Сиксерс».

«Чемпионат» проводил опрос, в котором предлагал ответить на следующий вопрос — станет ли Леброн Джеймс чемпионом НБА в составе «Филадельфии»? Предлагаем ознакомиться с результатами голосования.

Если опрос не отображается, то проголосовать можно, перейдя по данной ссылке.

Помимо четырёх титулов НБА, Леброн четырежды получал награду MVP и столько же раз становился самым ценным игроком финальных серий. 22 раза принимал участие в Матче всех звёзд североамериканской лиги.

Леброн говорит «Матушка Россия» после чемпионства в 2016-м: