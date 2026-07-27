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«Самара» продлила контракт с форвардом Походяевым

«Самара» продлила контракт с форвардом Походяевым
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Команда Единой лиги ВТБ «Самара» заключила новый контракт с 25-летним российским баскетболистом Данилой Походяевым, выступающим на позиции форварда, об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Новое соглашение с игроком рассчитано на один год — до конца сезона-2026/2027.

Данила присоединился к «Самаре» перед стартом сезона-2025/2026, уйдя из «Астаны».

Походяев, родившийся в Барнауле, начал свой карьерный путь там же, в местной ДЮСШ «Победа». Затем занимался в СДЮШОР «АлтайБаскет», перебравшись в Москву, стал выступать в ДЮБЛ РФБ. В сезоне-2016/2017 был в системе ЦСКА.

За 29 матчей в минувшем сезоне средняя статистика форварда составила: 10,6 очка, 4,4 подбора, 0,7 передачи и 0,4 перехвата.

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