«Всё не так просто». В США высказались о Всеволоде Ищенко

Обозреватель американского издания Sports Illustrated Остин Визи поделился мнением о выступлении россиянина Всеволода Ищенко в Летней лиге НБА. Спортсмен был выбран клубом «Даллас Маверикс» на драфте-2026 под 56-м номером.

«Ищенко не был доминирующим снайпером, однако по ходу Летней лиги чувствовал себя всё увереннее в атаке. Он надёжно обращался с мячом, постоянно оказывался в нужном месте в нужное время и регулярно защищался против лучшего игрока соперника. В частности, он максимально осложнил жизнь Кэмерону Бузеру.

Ищенко продемонстрировал достаточно потенциала, чтобы поклонники «Далласа» захотели увидеть его в составе команды уже в нынешнем сезоне НБА. Однако всё может оказаться не так просто из-за правил лиги и, возможно, даже политической ситуации», — говорится в материале Визи.