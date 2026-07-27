Владимир Гомельский высказался об уходе из «Зенита» Трента Фрейзера и Ксавьера Муна

Известный российский комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно ухода из «Зенита» звёздных защитников Трента Фрейзера и Ксавьера Муна. Американские игроки покинули команду этим летом.

— Владимир Александрович, с чем вы связываете уход Трента и Ксавьера из «Зенита?» Как полагаете, они сами захотели уйти, или «их ушло безумное руководство»?

— Одно из высказываний Муна об обстановке в раздевалке «Зенита» в конце прошлого сезона объясняет желание покинуть команду. Была ли эта обстановка действительно столь токсична, никто не знает. Но уход обоих защитников сильно ослабляет их позиции в «Зените» (вероятно, имелось в виду – сильно ослабляет позиции «Зенита» на предстоящий сезон. — Прим. «Чемпионата») на предстоящий сезон, — написал Гомельский на своём официальном сайте.