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Эксперт из США назвал разумное решение в ситуации между «Далласом» и Ищенко

Эксперт из США назвал разумное решение в ситуации между «Далласом» и Ищенко
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Обозреватель американского издания Sports Illustrated Остин Визи высказал мнение, что наиболее разумным вариантом для «Далласа» и российского защитника Всеволода Ищенко станет отсрочка его переезда в НБА на один год. Как считает журналист, за это время баскетболист мог бы получить опыт выступлений в более сильном европейском чемпионате.

Ранее инсайдер Марк Стейн сообщал, что существуют ряд обстоятельств, которые могут помешать Всеволоду перебраться в НБА уже в этом сезоне.

«Ранее на этой неделе одно из российских изданий сообщило, что Ищенко подпишет двусторонний контракт с «Маверикс». Однако сейчас такой сценарий выглядит всё менее вероятным.

Возможно, наиболее разумным решением для обеих сторон станет ожидание ещё одного года. Тем более Ищенко мог бы провести этот сезон в более сильном европейском чемпионате, а не продолжать выступления в российской лиге», — говорится в материале Визи.

Россиянин был выбран «Далласом» на драфте НБА 2026 года под 56-м номером.

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