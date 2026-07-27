Экс-защитник «Зенита» Джонни Джузэнг перешёл в «Фенербахче»

Турецкий «Фенербахче» объявил о подписании однолетнего контракта с американским защитником Джонни Джузэнгом, ранее выступавшим за петербургский «Зенит».

«Надеемся, что это соглашение принесёт пользу как нашему клубу, так и Джонни Джузэнгу. Желаем нашему новому игроку, который будет защищать цвета мужской баскетбольной команды «Фенербахче» начиная с сезона-2026/2027, добиться множества успехов в нашей легендарной жёлто-синей форме», — говорится в заявлении клуба.

Джузэнг пришёл в «Зенит» в феврале 2026 года. Вместе с сине-бело-голубыми Джузэнг дошёл до «Финала четырёх» Winline Basket Cup, проведя в турнире три матча (13,3 очка, 4,0 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру). В Единой лиге «Зенит» завершил регулярный чемпионат на третьем месте. Защитник принял участие в 17 встречах, в среднем набирая 14,0 очка, делая 2,4 подбора, 1,9 передачи и 0,8 перехвата.