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«Достижения поистине легендарны». Владелец «Филадельфии» — о подписании Леброна Джеймса

«Достижения поистине легендарны». Владелец «Филадельфии» — о подписании Леброна Джеймса
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Владелец «Филадельфии Сиксерс» Джош Харрис прокомментировал подписание четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

«Рад приветствовать Леброна Джеймса в «Филадельфии». Это один из величайших игроков в истории НБА и один из лучших спортсменов всех времён. Его достижения поистине легендарны: четырёхкратный чемпион НБА, четырёхкратный MVP регулярного сезона, четырёхкратный MVP финала, трёхкратный олимпийский чемпион, лучший снайпер в истории лиги, рекордсмен по числу участий в Матчах всех звёзд (22) и включений в символические сборные НБА (21).

Мне не терпится увидеть Леброна рядом с Джейленом Брауном, Ви Джей Эджкомбом, Джоэлом Эмбиидом, Тайризом Макси и остальными нашими талантливыми игроками в борьбе за чемпионский титул для «Филадельфии». Леброну и его семье хочу сказать: мы благодарны, что вы выбрали «Сиксерс», с нетерпением ждём новой главы вашей легендарной карьеры. Добро пожаловать в «Филадельфию», — приводит слова Харриса пресс-служба клуба.

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