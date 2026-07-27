Президент «Филадельфии»: невозможно словами описать влияние Леброна Джеймса на клуб

Президент «Филадельфии Сиксерс» Майк Гэнси поделился эмоциями после подписания контракта с четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом.

«Нет никаких сомнений, что Леброн — один из величайших баскетболистов в истории, невозможно словами описать, какое влияние он окажет на нашу организацию. Мне посчастливилось знать Леброна ещё со школьных времён, видел, какое огромное влияние он оказывал на каждом этапе своей карьеры. Он настоящий профессионал, выдающийся конкурент и невероятный трудяга.

Помимо этого, он замечательный человек, прирождённый лидер, примерный семьянин и человек с неизменной преданностью своему сообществу и окружающим. Мы невероятно счастливы, что теперь он официально стал частью нашей команды, рады приветствовать Леброна, Саванну и всю семью Джеймсов в семье «Филадельфии», — приводит слова Гэнси пресс-служба клуба.