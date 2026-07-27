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«Увидел победный дух». Душко Иванович рассказал, почему возглавил «Зенит»

«Увидел победный дух». Душко Иванович рассказал, почему возглавил «Зенит»
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Новый главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Душко Иванович рассказал, что повлияло на его решение возглавить санкт-петербургский клуб.

— За свою тренерскую карьеру вы выигрывали титулы в разных странах и работали с множеством команд. Что спустя столько лет продолжает мотивировать вас принимать новые вызовы?
— Люблю баскетбол. Это по-прежнему моя главная страсть — такая же, как и в самом начале, когда я сам расчищал снег на площадке, чтобы просто получить возможность играть. Именно любовь к баскетболу и желание побеждать остаются для меня двумя главными источниками мотивации. В «Зените» увидел этот победный дух. Именно поэтому мне захотелось оказаться здесь — в команде, которая хочет стать чемпионом и действительно способна этого добиться, — сказал Иванович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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