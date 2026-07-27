Инсайдер выделил скрытый фактор возможного перехода Леброна Джеймса в «Филадельфию»

Североамериканский журналист и инсайдер НБА Брэндон Робинсон рассказал, что одним из ключевых факторов, который мог повлиять на решение Леброна Джеймса перейти в «Филадельфию Сиксерс», стало расположение города.

«Расстояние между Филадельфией и Нью-Йорком было важным скрытым преимуществом при выборе «Сиксерс»: оно давало и комфортный образ жизни, и удобство для бизнеса — примерно так же, как это когда-то было у его семьи в Лос-Анджелесе», — написал Робинсон на своём сайте.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с клубом двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.