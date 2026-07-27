Новый тренер «Зенита» Иванович высказался об уровне Единой лиги

Новый главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Душко Иванович высоко оценил уровень Единой лиги ВТБ.

— Вы уже хорошо знакомы с российским баскетболом и Единой лигой ВТБ. Как вы оцениваете чемпионат сегодня и чего ожидаете от нового сезона?

— Единая лига ВТБ — это очень сильный чемпионат и хорошо организованный турнир. Российские игроки получают всё более значимые роли в своих командах, а каждый сезон сюда приезжают сильные иностранные баскетболисты. Да, есть четыре клуба, которые выделяются своим уровнем и возможностями, но при этом все команды конкурентоспособны и играют в современный баскетбол, — сказал Иванович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.