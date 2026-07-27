15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новый тренер «Зенита» Иванович высказался об уровне Единой лиги

Новый тренер «Зенита» Иванович высказался об уровне Единой лиги
Комментарии

Новый главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Душко Иванович высоко оценил уровень Единой лиги ВТБ.

— Вы уже хорошо знакомы с российским баскетболом и Единой лигой ВТБ. Как вы оцениваете чемпионат сегодня и чего ожидаете от нового сезона?
— Единая лига ВТБ — это очень сильный чемпионат и хорошо организованный турнир. Российские игроки получают всё более значимые роли в своих командах, а каждый сезон сюда приезжают сильные иностранные баскетболисты. Да, есть четыре клуба, которые выделяются своим уровнем и возможностями, но при этом все команды конкурентоспособны и играют в современный баскетбол, — сказал Иванович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Увидел победный дух». Душко Иванович рассказал, почему возглавил «Зенит»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android