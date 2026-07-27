Дрэймонд Грин: если «Голден Стэйт» будет нуждаться во мне, я никуда не уйду

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что не рассматривает уход из клуба ради возможности выиграть ещё один чемпионский титул.

«Если могу что-то дать другой команде и стать тем самым недостающим звеном, которое поможет ей сделать последний шаг к чемпионству, это одно. Это действительно вклад в чемпионский титул. Но переходить куда-то просто ради того, чтобы получить ещё одно чемпионство? Нет. Для этого «Голден Стэйт» должен сам перестать нуждаться во мне.

Я провёл здесь 12 лет. Люди забывают, когда я пришёл, «Голден Стэйт» был посмешищем всей НБА. За год до моего прихода команда выиграла всего 23 матча. Когда меня выбрали на драфте, Маршон Линч рассмеялся. Он сказал: «Тебя задрафтовал «Голден Стэйт»? Да вы же отстой». Помню, как в свой первый сезон ходил по центру Окленда и раздавал билеты на наши матчи. Это был октябрь 2012 года. А уже в июне 2015-го мы выиграли свой первый чемпионский титул. Построили всё это с нуля. Это наше детище. «Голден Стэйт» тогда ничего собой не представлял. Видеть, как всё выросло, самому быть частью этого пути — от такого просто не уходят. Для этого «Голден Стэйт» должен сам перестать нуждаться во мне. Всегда буду предан этой организации. Здесь ко мне никогда не относились плохо.

Если мне придётся провести в «Голден Стэйт» ещё пять лет, а за это время мы ни разу не выйдем в плей-офф, меня это полностью устроит. Лучше буду переживать трудные времена с теми же людьми, с которыми добился успеха. Мы добились успеха вместе. И переживать трудности тоже хочу вместе с ними. Пока я нужен этой организации, у меня нет ни единой причины думать об уходе», — сказал Грин в подкасте The Big Podcast with Shaq.