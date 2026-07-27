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«Такого мы ещё никогда не видели». Уиндхорст — о Леброне в «Филадельфии»

«Такого мы ещё никогда не видели». Уиндхорст — о Леброне в «Филадельфии»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал неожиданный переход четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Это уникальный момент в истории лиги. Мы ещё никогда не видели, чтобы игрок говорил примерно следующее: «Мне не важны деньги. Мне не важна семья». Похоже, ему даже не так уж важен сам город, потому что, судя по всему, он не собирается постоянно жить в Филадельфии. Кажется, по крайней мере часть времени он будет жить в Нью-Йорке. Даже не знаю, как это правильно описать, потому что происходящее действительно просто невероятно», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

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