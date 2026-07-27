Джоэл Эмбиид лично убедил Леброна, что полностью здоров перед сезоном-2026/2027 НБА

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид во время личной встречи с четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом заверил его, что проблемы со здоровьем остались позади, сообщает североамериканский журналист Брэндон Робинсон.

«Однако источники, знакомые с ходом мыслей Леброна Джеймса, отмечают, что эти опасения были напрямую сняты во время личной встречи с Эмбиидом в Лос-Анджелесе. Тогда Джоэл лично заверил Джеймса в своём состоянии здоровья после первого межсезонья без операций. С точки зрения Леброна, тот факт, что Эмбиид подходит к новому сезону полностью здоровым, кардинально изменил общий баланс и потенциал состава», — написал Робинсон на своём сайте.