«Легко не будет». Душко Иванович — о подходе к тренировкам в «Зените»

Новый главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Душко Иванович рассказал, чего ждёт от игроков перед началом предсезонной подготовки и отметил её сложность.

— О ваших тренировках ходит множество легенд. Какие они на самом деле? И чего вы ждёте от игроков ещё до начала предсезонного сбора?

— Конечно, знаю о своей репутации. На самом деле всё не совсем так, как рассказывают. Но одно правда — легко не будет, потому что мы тренируемся для того, чтобы побеждать. Верю в свою работу, в работу команды и убеждён, что побеждать можно только благодаря труду. Не словами, а делом. На пути к победе сначала происходит естественный отбор — физический и психологический. Те, кто не готовы к этим требованиям, обычно сами сходят с дистанции. После этого уже наступает очередь тренерского выбора — кто будет играть и сколько времени проводить на площадке. У нас не так много времени на подготовку, поэтому я очень рассчитываю, что игроки приедут на сборы уже в хорошей форме. В жизни ничего не даётся легко. Но если придать боли смысл, она превращается в мотивацию, — сказал Иванович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.