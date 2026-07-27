Карри высказался о последствиях травм Батлера и Муди для «Голден Стэйт»

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением, как травмы форвардов Джимми Батлера и Моузеса Муди могут повлиять на команду в следующем сезоне-2026/2027 НБА.

«Главное, что проходит красной нитью через всю эту историю, а это тяжело для любого, особенно когда мы стараемся сохранить нынешний состав, заключается в том, что после травм Джимми и Моузеса всё полностью меняется. Как пережить их отсутствие и при этом сохранить высокий уровень? И как это повлияет уже на следующий сезон? Всё остаётся по-прежнему. Поэтому смотрю на ситуацию реалистично», — приводит слова Карри американское издание New York Times.