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Карри высказался о последствиях травм Батлера и Муди для «Голден Стэйт»

Карри высказался о последствиях травм Батлера и Муди для «Голден Стэйт»
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением, как травмы форвардов Джимми Батлера и Моузеса Муди могут повлиять на команду в следующем сезоне-2026/2027 НБА.

«Главное, что проходит красной нитью через всю эту историю, а это тяжело для любого, особенно когда мы стараемся сохранить нынешний состав, заключается в том, что после травм Джимми и Моузеса всё полностью меняется. Как пережить их отсутствие и при этом сохранить высокий уровень? И как это повлияет уже на следующий сезон? Всё остаётся по-прежнему. Поэтому смотрю на ситуацию реалистично», — приводит слова Карри американское издание New York Times.

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