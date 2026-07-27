«Присоединяйтесь к нашей борьбе». Новый тренер «Зенита» Иванович обратился к болельщикам

Новый главный тренер «Зенита» Душко Иванович вспомнил атмосферу на матчах петербургского клуба и передал послание болелщикам коллектива.

— Вы уже проводили матчи в Санкт-Петербурге и наверняка хорошо помните атмосферу арены «Зенита», особенно по полуфинальной серии сезона-2016/2017. Что больше всего запомнилось вам тогда? И что вы хотели бы сказать болельщикам теперь, когда возвращаетесь уже в качестве главного тренера?

— Очень хорошо помню ту полуфинальную серию, когда работал в «Химках». На каждом матче трибуны были заполнены до отказа, а болельщики буквально заряжали команду своей энергией. С баскетбольной точки зрения это была великолепная и очень драматичная серия, которую, думаю, с удовольствием вспоминает любой любитель баскетбола. А болельщикам хочу сказать только одно: присоединяйтесь к нашей борьбе и верьте в нас. Вместе мы обязательно добьёмся успеха.

— Каким вы хотите видеть «Зенит» на площадке в новом сезоне?

— Командой, чья игровая идентичность строится на надёжной защите, бойцовском характере и быстрых переходах из обороны в атаку, — сказал Иванович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.