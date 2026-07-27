Игрок НБА высмеял мэра Нью-Йорка после видео с Нетаньяху

Форвард «Милуоки Бакс» Кайл Кузма раскритиковал мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани после публикации видео, в котором тот обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

В своём обращении Мамдани возложил на Нетаньяху ответственность за гибель более 73 тыс. человек в Палестине и Израиле.

«Сейчас 2026 год. Люди изображают из себя тех, кем на самом деле не являются, не имея для этого ни полномочий, ни способностей, ни соответствующего опыта. И всё ради контента. Мэр играет в президента. Основатель компании изображает операционного директора. Контентмейкер играет один на один и думает, что он профессиональный баскетболист. 25-летний парень с кольцевой лампой строит из себя экономиста. Все проходят кастинг. Никто ничего не строит.

Мы растим поколение, которое учится тому, что награда заключается не в том, чтобы действительно что-то сделать, а в том, чтобы выглядеть так, будто ты это сделал. Короткий ролик стал карьерой. Поза стала продуктом. Яркая цитата заменила многолетний труд. Не ведитесь на отвлекающие факторы», — написал Кузма на своей странице в социальной сети Х.