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Инсайдер — о Леброне Джеймсе: для него всё всегда сводится к чемпионским перстням

Инсайдер — о Леброне Джеймсе: для него всё всегда сводится к чемпионским перстням
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Известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания считает, что главным мотивом всех решений четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса остаётся борьба за чемпионские титулы и возможность установить уникальное достижение в истории лиги.

«Для него всё всегда сводится к чемпионским перстням. Нет никаких сомнений, что Леброн сейчас играет уже ради другого наследия. Речь идёт, чтобы стать единственным игроком в истории НБА, выигравшим чемпионат с четырьмя разными командами. По сути, сейчас он играет уже в дополнительное время. Никто прежде не выходил на свой 23-й сезон в НБА, не говоря уже о 24-м или даже 25-м. Поэтому сейчас каждый сезон для него словно бонус.

Он задаётся вопросом: «Что ещё я могу сделать?» Даже если он будет стартовым игроком, важнейшим исполнителем и одним из лидеров команды. Знаете, если «Филадельфия Сиксерс» станет чемпионом, вполне возможно, что Тайриз Макси, Джейлен Браун или Джоэл Эмбиид будут иметь не меньшие, возможно, даже более высокие шансы получить награду MVP финальной серии», — сказал Чарания в эфире Stephen A. Smith Show.

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