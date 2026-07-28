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Рестораны Филадельфии предложили Леброну Джеймсу бесплатную еду на всю жизнь

Рестораны Филадельфии предложили Леброну Джеймсу бесплатную еду на всю жизнь
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После перехода четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» местные заведения предложили бесплатную еду американцу и его семье.

Так, ресторан Sweet Lucy’s BBQ опубликовал в социальных сетях изображение с Леброном и пригласил его посетить заведение.

«Эй, Леброн! Приходи в Sweet Lucy’s и получай бесплатные рёбрышки всю жизнь! Добро пожаловать в Филадельфию! Вперёд, «Сиксерс»!» — говорится в публикации ресторана.

Фото: Социальный сети ресторана

Напомним, 41-летний Джеймс подписал с клубом двухлетний контракт на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.

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