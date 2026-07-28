15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер рассказал, как переход Леброна Джеймса изменит расклад сил в НБА

Инсайдер рассказал, как переход Леброна Джеймса изменит расклад сил в НБА
Комментарии

Известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания считает, что переход четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» кардинально изменит баланс сил в лиге.

«Нет никаких сомнений, что это полностью меняет расклад сил. Думаю, «Филадельфия» теперь получит огромное количество матчей на национальном телевидении, вероятно, больше всех в лиге. Команда окажется в центре всеобщего внимания и станет самой обсуждаемой историей в НБА благодаря Джейлену Брауну и Леброну Джеймсу. Если вдуматься, это два бывших MVP финальной серии, которые присоединились к одной организации в одно межсезонье. Такого в истории НБА ещё никогда не было», — сказал Чарания в эфире Stephen A. Smith Show.

Материалы по теме
«Филадельфию» ничего не ждёт с Леброном. Только хайп
«Филадельфию» ничего не ждёт с Леброном. Только хайп
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android