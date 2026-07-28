Инсайдер рассказал, как переход Леброна Джеймса изменит расклад сил в НБА

Известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания считает, что переход четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» кардинально изменит баланс сил в лиге.

«Нет никаких сомнений, что это полностью меняет расклад сил. Думаю, «Филадельфия» теперь получит огромное количество матчей на национальном телевидении, вероятно, больше всех в лиге. Команда окажется в центре всеобщего внимания и станет самой обсуждаемой историей в НБА благодаря Джейлену Брауну и Леброну Джеймсу. Если вдуматься, это два бывших MVP финальной серии, которые присоединились к одной организации в одно межсезонье. Такого в истории НБА ещё никогда не было», — сказал Чарания в эфире Stephen A. Smith Show.