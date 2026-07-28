Стала известна причина смерти президента и тренера приморского «Динамо» Сандлера

Президент и главный тренер приморского «Динамо» Эдуард Сандлер разбился на гидроцикле. Об этом сообщает дальневосточное издание VladNews.

По информации источника, во Владивостоке гидроцикл Сандлера «врезался в дамбу или налетел на камни». Водитель — Сандлер — погиб до прибытия бригады скорой.

Профессиональную тренерскую карьеру Сандлер начал в 2014 году в «Спартаке-Приморье». Уже в дебютном сезоне привёл команду, вышедшую с восьмого места в плей-офф, к серебряным медалям Суперлиги и бронзе Кубка России. В 2023 году Сандлер возглавил баскетбольный клуб «Динамо». В сезоне-2023/2024 он привёл команду к первому чемпионству в Суперлиге.

Всего в качестве главного тренера специалист провёл 209 официальных матчей в Суперлиге и Кубке России, одержав 144 победы (69%). Он является двукратным чемпионом Суперлиги (2016, 2024) и единственным российским тренером, выигрывавшим регулярный чемпионат с тремя разными командами (2016, 2018, 2026).