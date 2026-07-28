Губернатор Приморья отреагировал на трагическую гибель Эдуарда Сандлера

Губернатор Приморья Олег Кожемяко высказался о смерти президента и главного тренера приморского «Динамо» Эдуарда Сандлера.

Кожемяко выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Сандлера.

«Успел несколько лет поработать на Сахалине, также став для островных спортсменов двигателем к новым достижениям. Вернувшись домой, возглавил Приморский баскетбольный клуб «Динамо». Незадолго до трагической гибели ему было доверено руководить нашей командой в элитном дивизионе российского баскетбола — Единой лиге ВТБ. Мы всегда будем помнить яркие достижения талантливого тренера, навсегда вошедшие в историю приморского спорта», — говорится в обращении.

Напомним, Сандлер разбился на гидроцикле. По информации СМИ, во Владивостоке гидроцикл Сандлера «врезался в дамбу или налетел на камни». Водитель — погиб до прибытия бригады скорой.