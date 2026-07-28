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Матч звёзд WNBA установил рекорд, превзойдя НБА по посещаемости

Матч звёзд WNBA установил рекорд, превзойдя НБА по посещаемости
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Матч всех звёзд женской НБА (WNBA) 2026 года собрал 19 783 зрителя — это больше, чем у Матча всех звёзд НБА 2026 года, который посетили 15 973 болельщика. Более того, 19 783 зрителя — это новый рекорд посещаемости Матча всех звёзд WNBA, сообщает Yahoo Sports.

Предыдущее достижение — 19 487 зрителей — держалось 19 лет, с 2007 года, когда игра проходила в Вашингтоне. Новый рекорд был установлен в чикагском «Юнайтед-центре», который вмещает более 20 900 зрителей на баскетбольных матчах.

Отметим, что MVP встречи стала Джонкель Джонс, оформившая не только статистику из 22 очка, 13 подборов и восьми передач, но и вошедшая в историю как первая баскетболистка WNBA, завоевавшая все четыре главных индивидуальных трофея лиги: MVP регулярного сезона (2021), MVP финала (2024), MVP Кубка комиссионера (2023) и MVP Матча всех звёзд (2026).

Раньше никому не удавалось собрать подобный «карьерный шлем» в женской НБА. Джонс также стала первой представительницей «Нью-Йорк Либерти» и первой иностранной баскетболисткой, получившей звание MVP Матча всех звёзд.

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