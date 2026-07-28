Смерть президента ПБК «Динамо» Владивосток, срыв трансфера Салаха. Главное к утру

Трагически погиб президент и главный тренер ПБК «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер, «Бешикташ» сделал заявление о срыве трансфера нападающего Мохамеда Салаха, «Нижний Новгород» выкупит вратаря Евгения Латышонка у «Зенита» и отдаст в аренду «Балтике». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».