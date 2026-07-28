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28 июля главные новости спорта, баскетбол, футбол, трансферы, теннис, формула-1

Смерть президента ПБК «Динамо» Владивосток, срыв трансфера Салаха. Главное к утру
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Трагически погиб президент и главный тренер ПБК «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер, «Бешикташ» сделал заявление о срыве трансфера нападающего Мохамеда Салаха, «Нижний Новгород» выкупит вратаря Евгения Латышонка у «Зенита» и отдаст в аренду «Балтике». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Ушёл из жизни президент и главный тренер ПБК «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер.
  2. «Бешикташ» сделал заявление о срыве трансфера Мохамеда Салаха.
  3. «Нижний Новгород» выкупит Латышонка у «Зенита» и отдаст в аренду «Балтике» — источник.
  4. «Спартак» сделал предложение по трансферу форварда сборной Аргентины за € 25 млн — UOL.
  5. Фабрицио Романо сделал инсайд о новом вратаре «ПСЖ». Клуб ведёт переговоры о трансфере.
  6. Николо Скира назвал новый клуб Артёма Довбика. Сделка закрыта.
  7. Экс-форвард «МЮ» и «Реала» и лучший бомбардир Мексики Чичарито стал игроком клуба из США.
  8. «Челси» хочет подписать 35-летнего экс-нападающего «МЮ» Уэлбека — Sky Sports.
  9. «Челси» хочет подписать Хендерсона, 12 лет игравшего за «Ливерпуль» — Романо.
  10. Экс-защитник «Манчестер Сити» Стоунз дал согласие на переход в «Интер» — Ди Марцио.
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