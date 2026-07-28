СК начал проверку после гибели Эдуарда Сандлера во Владивостоке — КП

Следственный комитет начал проверку после гибели президента и главного тренера ПБК «Динамо» Владивосток Эдуарда Сандлера, об этом сообщает «Комсомольская правда» — Владивосток».

«Следственными органами СК России по Приморскому краю организована доследственная проверка по факту происшествия по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в Следственном комитете Приморского края.

Ранее сообщалось, что Сандлер погиб в результате несчастного случая с гидроциклом — по информации СМИ, во Владивостоке гидроцикл Сандлера «врезался в дамбу или налетел на камни». Он погиб до прибытия бригады скорой.

В грядущем сезоне Эдуард должен был возглавлять владивостокское «Динамо» в первом для команды сезоне в Единой лиге ВТБ.