Ирину Шейк заметили на свидании с 29-летним американским баскетболистом из НБА

40-летнюю модель Ирину Шейк заметили на свидании с 29-летним американским баскетболистом и игроком клуба «Финикс Санз» Девином Букером.

Встреча прошла в элитном ресторане в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк. Информацию о свидании подтвердил инсайдерский ресурс Deuxmoi в социальной сети X.

«Несколько источников видели сегодня утром в Хэмптонсе игрока НБА Девина Букера и модель Ирину Шейк», — говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали, что пара мило общалась за столиком. Сама модель покинула ресторан через чёрный ход, чтобы избежать встречи с объективами камер. Ранее атакующий защитник клуба «Финикс Санз» состоял в отношениях с Кендалл Дженнер.

Букер выступает за «Санз» на протяжении всей карьеры в НБА после того, как был выбран клубом под 13-м номером драфта 2015 года. За время в команде игрок не стал чемпионом НБА, однако дважды выиграл Олимпийские игры.