Единая лига отреагировала на смерть тренера и президента «Динамо» Сандлера

Единая лига ВТБ в своём телеграмм-канале отреагировала на смерть президента и главного тренера ПБК «Динамо» Владивосток Эдуарда Сандлера.

«Единая лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Михайловича 🙏», — говорится в сообщении.

Президент и главный тренер «Динамо» скончался в возрасте 44 лет.

Ранее сообщалось, что Сандлер погиб в результате несчастного случая с гидроциклом — по информации СМИ, во Владивостоке гидроцикл Сандлера «налетел на камни». Он погиб до прибытия бригады скорой.

В грядущем сезоне Эдуард должен был возглавлять владивостокское «Динамо» в первом для команды сезоне в Единой лиге.