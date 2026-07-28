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Во Владивостоке установили мемориалы в память о тренере и президенте «Динамо» Сандлере

Во Владивостоке установили мемориалы в память о тренере и президенте «Динамо» Сандлере
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Во Владивостоке подготовили мемориал в память о президенте и главном тренере клуба Единой лиги ВТБ «Динамо» Эдуарде Сандлере, о смерти которого стало известно в ночь на 28 июля. Фотографии мемориала опубликовала пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

Фото: https://t.me/pbcdynamo

Фото: https://t.me/pbcdynamo

Ранее сообщалось, что Сандлер погиб в результате несчастного случая с гидроциклом: по информации СМИ, во Владивостоке его водный мотоцикл налетел на камни. До приезда скорой помощи он скончался.

В предстоящем сезоне Сандлер должен был возглавить владивостокское «Динамо» в дебютном для команды сезоне Единой лиги. Следственный комитет ранее начал проверку по факту его гибели.

Все подробности:
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