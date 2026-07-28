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В РФБ высказались о гибели Эдуарда Сандлера во Владивостоке

В РФБ высказались о гибели Эдуарда Сандлера во Владивостоке
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Исполнительный директор, генеральный секретарь Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок прокомментировал гибель президента и главного тренера приморского «Динамо» Эдуарда Сандлера.

«Я в шоке нахожусь. Ночью только из Пскова прилетел. Вроде всё хорошо. Телефон беру. Первая новость, которую читаю. Куча сообщений от коллег из РФБ. Первая мысль, которая мелькнула, — жизнь может оборваться вообще в любой момент. Эдуард Михайлович всем показывал, что нужно жить мечтой, к которой он шёл долгие годы. На пути к ней он разбивал любые преграды и любые стены.

Сколько раз судьба била его по рукам, но это его не останавливало. С появлением Эдуарда Сандлера баскетбол на Дальнем Востоке ожил. И не просто оживал, а становился драйвером. Так было и на Сахалине, и на Владивостоке. Очень сложно это понять сейчас, потому что молодой мужчина, здоровый, полон сил, показывающий, что стремление к цели позволяет достигать любых результатов и решения любых задач, в один момент ушёл.

Я очень следил за его трансформацией в последние годы, мы часто с ним общались, и было заметно, насколько ментально менялся Эдуард Михайлович в лучшую сторону. Про таких людей говорят — олицетворял баскетбол в своём регионе. Светлая память Эдуарду Сандлеру», — приводит слова Дячка издание ТАСС.

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