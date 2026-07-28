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Андрей Кириленко отреагировал на смерть Эдуарда Сандлера

Андрей Кириленко отреагировал на смерть Эдуарда Сандлера
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил соболезнования в связи со смертью президента и главного тренера приморского «Динамо» Эдуарда Сандлера.

«Хочу начать со слов соболезнований семье и родным. Конечно же, очень грустно и неприятно. Неприятно, даже, наверно, неправильное слово — горько, когда уходят люди в самом расцвете сил, это, конечно же, большая трагедия. Большой энтузиаст.

Со своими особенностями характера, резкий, вспыльчивый, но очень любящий баскетбол и действительно очень много реализовавший проектов, которые связаны с баскетболом. Наверное, если сейчас подумать… наверное, последние несколько лет человек вообще олицетворял собой баскетбол в Дальневосточном крае. Конечно, большая потеря и для клуба, и для региона.

Конечно, человек, который был двигателем и локомотивом для приморского «Динамо», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Сандлер разбился на гидроцикле. По информации СМИ, во Владивостоке гидроцикл Сандлера «врезался в дамбу или налетел на камни».

Все подробности:
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