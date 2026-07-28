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Андрей Кириленко высказался о будущем «Динамо» Владивосток после смерти Эдуарда Сандлера

Андрей Кириленко высказался о будущем «Динамо» Владивосток после смерти Эдуарда Сандлера
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о будущем «Динамо» Владивосток после трагической гибели президента и главного тренера клуба Эдуарда Сандлера. По словам Кириленко, смерть Сандлера стала серьёзным ударом для команды, и теперь клубу важно сохранить единство и продолжить развитие.

«Конечно же, клубу будет очень сложно, потому что потеряли такого идейного вдохновителя. И, конечно, хотелось бы, чтобы попечительский совет, наблюдательный совет, который есть в клубе и который включает в себя там и первых лиц региона, сделал важный важный шаг и сейчас попробовал консолидировать вокруг себя баскетбольное сообщество, потому что действительно это серьёзный удар по клубу», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Сандлер разбился на гидроцикле. По информации СМИ, во Владивостоке гидроцикл президента «Динамо» врезался в дамбу или налетел на камни.

Все подробности:
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