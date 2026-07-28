«Динамо» Владивосток опубликовало обращение после гибели Эдуарда Сандлера

Председатель Приморской региональной общественно-государственной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» (ПРОГО ВФСО) «Динамо» Денис Симонов прокомментировал гибель тренера баскетбольной команды Эдуарда Сандлера.

«Уважаемые родные и близкие Эдуарда Михайловича!

От имени Приморского спортивного общества «Динамо», всего нашего коллектива и от себя лично выражаю вам глубокие и сердечные соболезнования в связи с трагической гибелью Эдуарда Михайловича Сандлера.

Это невосполнимая, оглушительная утрата для всего отечественного баскетбола, приморского спорта и нашего динамовского движения. Эдуард Михайлович был выдающимся лидером, человеком колоссальной энергии и уникального организаторского таланта. Обладая несгибаемым характером и безграничной преданностью своему делу, он сумел возродить и вывести приморский баскетбол на высочайший уровень, увенчанный золотом Суперлиги в 2024 году и историческим выходом клуба в Единую лигу ВТБ.

Для Приморского спортивного общества «Динамо» Эдуард Михайлович был надёжной опорой, идейным вдохновителем и эффективным руководителем, который вкладывал всю душу в развитие спорта в регионе и воспитание нового поколения спортсменов.

Светлая память об Эдуарде Михайловиче Сандлере — сильном, ярком и искренне любившем Приморский край человеке — навсегда останется в истории общества «Динамо» и в сердцах тысяч людей. В этот тяжелейший час мы скорбим вместе с вами и готовы оказать всю необходимую поддержку», — приводит слова Симонова пресс-служба «Динамо».