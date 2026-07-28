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Президент «Локомотива-Кубань» отреагировал на смерть Эдуарда Сандлера

Президент «Локомотива-Кубань» отреагировал на смерть Эдуарда Сандлера
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Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал гибель президента и главного тренера «Динамо» Владивосток Эдуарда Сандлера.

«Тяжёлая новость.

Ушёл из жизни управляющий Приморским спортивным обществом «Динамо», президент и главный тренер ПБК «Динамо» Эдуард Михайлович Сандлер.

Эдуард посвятил свою жизнь развитию баскетбола, воспитанию игроков и созданию сильной системы в родном крае. Он был нестандартным человеком и менеджером, который всегда ставил перед собой максимальные задачи, а также настойчиво и со своим видением игры шёл вперёд.

Под руководством Сандлера команды выигрывали золото и серебро Суперлиги, бронзу Кубка России. Лидерские качества, характер и искренняя любовь к делу позволили ПБК «Динамо» пройти большой путь, а всего месяц назад дальневосточный клуб впервые был принят в состав участников чемпионата Единой лиги ВТБ. Эдуард должен был возглавлять команду.

Это большая потеря для Приморского края и всего спортивного сообщества.

От ПБК «Локомотив-Кубань» и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семье Эдуарда Сандлера, его близким, друзьям, всему тренерскому штабу, игрокам и сотрудникам клуба.

Светлая память», — написал Ведищев в социальных сетях.

Все подробности:
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