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Инсайдер назвал возможную роль Леброна Джеймса в «Филадельфии»

Инсайдер назвал возможную роль Леброна Джеймса в «Филадельфии»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался о роли форварда Леброна Джеймса в «Филадельфии Сиксерс» после подписания двухлетнего контракта.

«Я действительно ожидаю, что он будет проводить на площадке много времени в роли инициатора атак — того, кто ведёт игру, управляет темпом, действует на позиции разыгрывающего и, по сути, раскладывает всё для Тайриза Макси, Джейлена Брауна, Джоэла Эмбиида и Ви Джей Эджкомба», — заявил Чарания в эфире шоу журналиста Стивена Эй Смита.

Отметим, что в контракте Леброна с «Филадельфией» есть редкий даже для ветеранов пункт — 15-процентный трейд-кикер. Если «Сиксерс» обменяют 41-летнего форварда в другой клуб, он получит бонус в размере 15% от оставшейся суммы контракта. Эта выплата будет распределена на оставшиеся годы соглашения и учтена в платёжной ведомости команды, которая его приобретёт.

При этом права вето на обмен у Джеймса нет: для этого ему не хватает необходимого стажа в «Филадельфии» — четырёх сезонов в одном клубе. Кроме того, двухлетний контракт с опцией игрока на второй год не даёт автоматической защиты от трейда.

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