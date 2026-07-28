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ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Сандлера

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Сандлера
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ЦСКА прокомментировал гибель президента и главного тренера «Динамо» Владивосток Эдуарда Сандлера.

«Сегодня трагически ушёл из жизни Эдуард Сандлер. Президенту и главному тренеру приморского «Динамо» было 44…

Эдуард Михайлович был человеком, следовавшим за мечтой. Точнее, идущим навстречу своей мечте – целенаправленно, упорно, прикладывая все свои силы. А мечтой его был дальневосточный баскетбол, сильный, интересный, популярный. Он создавал команды, тренировал их и побеждал вместе с ними, он открывал школы и академии, воспитывал игроков и тренеров, показывал, как многого можно добиться за счет негаснущего энтузиазма и неиссякаемой энергии.

Он очень хотел увидеть свою команду на площадках Единой лиги ВТБ, добился вступления в турнир, взялся за создание конкурентоспособного коллектива — и совсем немного не дотянулся до верхушки Самой Большой Мечты…

Эдуард Михайлович был ярчайшим человеком, другом и соратником. Это огромнейшая потеря для всего российского баскетбола.

Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА скорбит и выражает глубочайшие соболезнования семье, родным и близким Эдуарда Сандлера, коллективу приморского «Динамо» и всем болельщикам», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Все подробности:
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