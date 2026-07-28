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«Невосполнимая потеря». Президент ЦСКА Ватутин — о гибели Эдуарда Сандлера

«Невосполнимая потеря». Президент ЦСКА Ватутин — о гибели Эдуарда Сандлера
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Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал новость о гибели президента и главного тренера «Динамо» Владивосток Эдуарда Сандлера.

«Невероятно сложно поверить в эту новость… Эдуард был яркой и харизматичной личностью, преданным баскетболу человеком. Пожалуй, самым преданным на Дальнем Востоке.

Нас связывали тёплые и взаимоуважительные отношения. Эдуард искренне мечтал сыграть в Единой лиге ВТБ, не один год шёл к реализации своего замысла, убеждал, уговаривал, верил. И невероятно жаль, что он ушёл, так и не увидев матч своего Владивостока в Единой лиге. Для города и всего Дальнего Востока это огромная потеря, он был таким катализатором всех процессов. Надеюсь, город и регион продолжат быть заинтересованными в будущем Владивостока в Единой лиге. Хотя, конечно, баскетбол — это всего лишь игра, а для семьи, друзей, коллег и соратников это просто невосполнимая потеря. Мне будет очень не хватать Эдуарда…» — приводит слова Ватутина портал «Матч ТВ».

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