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Инсайдер Шэмс Чарания ответил, хочет ли Стефен Карри уйти из «Голден Стэйт»

Инсайдер Шэмс Чарания ответил, хочет ли Стефен Карри уйти из «Голден Стэйт»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался о будущем звёздного разыгрывающего Стефена Карри в «Голден Стэйт Уорриорз».

«У меня не было ощущения, что [Стеф Карри] хочет уходить из «Голден Стэйт». Но сейчас это команда, которая оказалась на распутье. Они, в определённом смысле, словно застыли на месте», — заявил Чарания в эфире шоу журналиста Стивена Эй Смита.

Отметим, что за последние 10 лет Карри неизменно остаётся самым высокооплачиваемым игроком НБА — такого продолжительного финансового лидерства в истории лиги не удавалось добиться никому. За это время его годовой доход вырос с $ 34,7 млн в сезоне-2017/2018 до $ 62,6 млн в предстоящем сезоне-2026/2027.

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