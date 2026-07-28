О'Нил: в сезоне-2026/2027 Эмбиид станет лучшим центровым в НБА. Он превзойдёт Йокича

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил выразил уверенность в том, что 32-летний американо-камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид станет лучшим центровым в НБА в предстоящем сезоне-2026/2027 и превзойдёт на этой позиции лидера «Денвер Наггетс» серба Николу Йокича.

«Джоэл Эмбиид будет доминировать в этом году. Вы услышали это первыми. Джоэл Эмбиид станет лучшим центровым в лиге. В этом сезоне он превзойдёт Джокера», — приводит слова О'Нила аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.