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О'Нил: в сезоне-2026/2027 Эмбиид станет лучшим центровым в НБА. Он превзойдёт Йокича

О'Нил: в сезоне-2026/2027 Эмбиид станет лучшим центровым в НБА. Он превзойдёт Йокича
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54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил выразил уверенность в том, что 32-летний американо-камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид станет лучшим центровым в НБА в предстоящем сезоне-2026/2027 и превзойдёт на этой позиции лидера «Денвер Наггетс» серба Николу Йокича.

«Джоэл Эмбиид будет доминировать в этом году. Вы услышали это первыми. Джоэл Эмбиид станет лучшим центровым в лиге. В этом сезоне он превзойдёт Джокера», — приводит слова О'Нила аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

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