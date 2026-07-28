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«Светлая память». БК «Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Сандлера

«Светлая память». БК «Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Сандлера
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Баскетбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью президента и главного тренера владивостокского «Динамо» Эдуарда Сандлера.

«Баскетбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всему баскетбольному клубу «Динамо» Владивосток в связи с уходом из жизни президента и главного тренера команды Эдуарда Михайловича Сандлера. Светлая память», — сказано в пресс-релизе клуба.

Президент и главный тренер «Динамо» скончался в возрасте 44 лет. Ранее сообщалось, что Сандлер погиб в результате несчастного случая с гидроциклом — по информации СМИ, во Владивостоке гидроцикл Сандлера «налетел на камни». Он погиб до прибытия бригады скорой.

В грядущем сезоне Эдуард должен был возглавлять владивостокское «Динамо» в первом для команды сезоне в Единой лиге.

Собрали все подробности:
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