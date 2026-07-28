«Скорбим». БК «Самара» — о гибели президента приморского «Динамо» Сандлера

Баскетбольный клуб «Самара» отреагировал на новость о смерти президента и главного тренера владивостокского «Динамо» Эдуарда Сандлера.

«Ушёл из жизни Эдуард Сандлер… Баскетбольный клуб «Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким президента и главного тренера «Динамо» (Владивосток) Эдуарда Михайловича Сандлера, а также всему баскетбольному сообществу Приморского края. Скорбим...» — сказано в пресс-релизе «Самары».

Президент и главный тренер «Динамо» скончался в возрасте 44 лет. Ранее сообщалось, что Сандлер погиб в результате несчастного случая с гидроциклом — по информации СМИ, во Владивостоке гидроцикл Сандлера «налетел на камни». Он погиб до прибытия бригады скорой.

В грядущем сезоне Эдуард должен был возглавлять владивостокское «Динамо» в первом для команды сезоне в Единой лиге.